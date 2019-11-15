Из-за перенастройки оборудования возможны прерывания эфирного телерадиовещания в Мурманске и региона

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает, что в связи с переконфигурацией федерального транспортного потока 1 мультиплекса, в период с 21.45 18 ноября до 6.00 19 ноября будут проводится работы по перенастройке оборудования регионального центра формирования мультиплексов (далее- РЦФМ) на объекте филиала цех Мурманск и приёмного спутникового оборудования на объектах цифрового эфирного телерадиовещания Мурманской области.

В данный период времени возможны прерывания эфирного телерадиовещания программ «РТРС-1» в городе Мурманске и области, а также кратковременные прерывания сигнала «РТРС-1» в кабельных ТВ-сетях следующих операторов: ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ПАО «Ростелеком», АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север», ООО «М2С», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины», ПАО «Мегафон».

После переконфигурации оборудования РЦФМ, у телезрителей возможна некорректная работа цифровых эфирных телевизионных приемников, которая может потребовать их повторной настройки.