Мурманская область. Арктика16.02.20 19:00
Из-за погодных условий перекрыта дорога Кола - Серебрянские ГЭС
16 февраля с 20.00 закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка по погодным условиям (усиление ветра, снег, отсутствие видимости).
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