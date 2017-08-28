Мурманская область. Арктика28.08.17 17:45
Из-за повреждения электрокабеля на Домостроительной улице изменён маршрут движения троллейбуса № 4
Сегодня в Мурманске в 15.45 при проведении земляных работ на улице Домостроительной были повреждены кабели, питающие электроэнергией троллейбусное депо и контактную сеть АО «Электротранспорт». Вследствие чего были обесточены депо и контактная сеть в Ленинском округе Мурманска. В 16.22 электроснабжение части контактной сети восстановлено по аварийной схеме.
В настоящее время троллейбусы №№ 3 и 4 следуют до конечной остановки троллейбуса № 3 в Ленинском округе (улица Гаджиева). От улицы Гаджиева до конечной остановки троллейбуса № 4 можно доехать автобусом № 10. В нём действуют проездные билеты, купленные в троллейбусе.
Полностью восстановить питание контактной сети планируется к 5 часам утра 29 августа.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 546 человек
-
Последние комментарии
Zviygincew
25.08.17 23:03
Так с задержкой реализуется лозунг едроссов - "К 100-летию - без деревяшек!"
Комментарий к новости:В Мурманске тушат очередной пожар в очередной «деревяшке»
Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
Комментарий к новости:На Полярный Круг - по новой лестнице
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
-Скоро в эфире20:15«Международные новости». Информационная программа20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжают снижаться цены на свежую капусту, морковь и репчатый лук-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 15 копеек, доллар упал на 60 копеек-PRO ЭнергетикуПраво «рубильника»: прокуратура против действий «КолАтомЭнергоСбыт», а гарантирующий поставщик - против должников-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыБанкиры собираются обЕБСить россиян