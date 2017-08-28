Из-за повреждения электрокабеля на Домостроительной улице изменён маршрут движения троллейбуса № 4

Сегодня в Мурманске в 15.45 при проведении земляных работ на улице Домостроительной были повреждены кабели, питающие электроэнергией троллейбусное депо и контактную сеть АО «Электротранспорт». Вследствие чего были обесточены депо и контактная сеть в Ленинском округе Мурманска. В 16.22 электроснабжение части контактной сети восстановлено по аварийной схеме.

В настоящее время троллейбусы №№ 3 и 4 следуют до конечной остановки троллейбуса № 3 в Ленинском округе (улица Гаджиева). От улицы Гаджиева до конечной остановки троллейбуса № 4 можно доехать автобусом № 10. В нём действуют проездные билеты, купленные в троллейбусе.

Полностью восстановить питание контактной сети планируется к 5 часам утра 29 августа.