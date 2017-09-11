Из-за производства работ по ремонту тепловой сети в Мурманске на некоторых улицах будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с переносом сроков производства работ по ремонту тепловой сети будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на 6 метров по ширине проезжей части улицы Зои Космодемьянской в северном направлении до 20 часов 30 сентября;

– на 6,5 метров по ширине проезжей части улицы Копытова в восточном направлении до 20 часов 30 сентября. Кроме того будет оборудована временная остановка общественного транспорта по улице Копытова в районе дома № 47.