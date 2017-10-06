Из-за прокладки электрокабеля планируется ограничить движение всех видов транспорта по Заводской улице и Хибинскому переулку

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Заводской в районе дома № 6 в западном направлении с 8 часов 9 октября до 20 часов 10 октября;

– по ½ проезжей части улицы Заводской в районе дома №7 в западном направлении с 8 часов 11 октября до 20 часов 12 октября;

– по ½ проезжей части проезда от улицы Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова в районе дома № 1 по улице Заводской в северном направлении с 8 часов 16 октября до 20 часов 17 октября;

– по ½ проезжей части проезда от улицы Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова в районе дома № 1 по улице Заводской в южном направлении с 8 часов 18 октября до 20 часов 19 октября;

– по ½ проезжей части проспекта Кирова в районе дома № 31 в северном направлении с 8 часов 23 октября до 20 часов 24 октября;

– по ½ проезжей части проспекта Кирова в районе дома № 31 в южном направлении с 8 часов 25 октября до 20 часов 26 октября.

В связи с производством работ по прокладке электрокабеля планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части переулка Хибинского в районе дома № 2 в западном направлении с 8 часов 9 октября до 20 часов 10 октября;

– по ½ проезжей части переулка Хибинского в районе дома № 2 в восточном направлении с 8 часов 11 октября до 20 часов 12 октября.