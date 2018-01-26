Из-за проведения работ частично перекрывают переулок Терский

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части переулка Терского в северном направлении с 8 часов 29 января до 20 часов 30 января;

– по ½ проезжей части переулка Терского в южном направлении с 8 часов 31 января до 20 часов 1 февраля.