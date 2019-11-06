Из-за проведения взрывных работ перекроют движение на Белокаменку

Екатерина Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27. Комментарий к новости: Телефон «горячей линии» по горячей теме

Ольга Лукичева Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ Комментарий к новости: В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести