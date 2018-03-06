Из-за работ на сетевом оборудовании наш сайт не будет доступен 6 марта с 4.00 до 5.00

6 марта с 4.00 до 5.00 по мск будут проводиться плановые работы на сетевом оборудовании провайдера нашего сайта. В это время сайт «Арктик-ТВ» может быть недоступен от 10 до 30 минут.

После окончания работ серверы будут работать в прежнем режиме.

Приносим свои извинения нашим посетителям.