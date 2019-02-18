Мурманская область. Арктика18.02.19 12:54
Из-за ремонтных работ 20 февраля в дома, расположенных в центре Мурманска, будет снижена надёжность электроснабжения
По информации АО «МОЭСК», 20 февраля - с 8 до 19 часов будет снижена надёжность электроснабжения жилых и нежилых зданий, строений и других объектов инфраструктуры Мурманска, расположенных в районе следующих элементов улично-дорожной сети: улицы Боровой; улицы Большой Ручьевой; улицы Володарского; переулка Водопроводного; улицы Загородной; улицы Карла Либнехта; улицы Карла Маркса; улицы Коминтерна; проспекта Ленина; улицы Малой Ручьевой; улицы Октябрьской; улицы Папанина; улицы Пищевиков; улицы Привокзальной; улицы Профсоюзов; улицы Пушкинской; проезда Рыбного; улицы Софьи Перовской; переулка Терского; улицы Туристов; проезда Флотского; улицы Челюскинцев.
На линии электропередачи будут проводиться ремонтные работы.
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