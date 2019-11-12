Из-за «северного удорожания» наиболее болезненным для Заполярья является вопрос развития малого и среднего предпринимательства

Вчера в Москве состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Темой заседания стала реализация трёх национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Председатель правительства РФ отметил, что именно по данным трём проектам в масштабах страны есть риск недостижения показателей 2019 года. Причин тому немало, как объективных, так и частных. Так, на успех нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» сильно влияет конъюнктура цен на мировом рынке. В то же время должному развитию малого и среднего предпринимательства мешают по-прежнему высокие ставки по банковским кредитам и множество других факторов. Недостаточно предлагается отечественному бизнесу и системных мер по стимулированию роста производительности труда.

В ходе заседания был собран ряд практических предложений по исправлению ситуации от губернаторов и руководителей федеральных ведомств.

Губернатор Мурманской области, комментируя принятые решения, подчеркнул, что регион солидарен с позицией других субъектов Федерации в большинстве их предложений, таких, например, как сбор по стране наилучших практик увеличения производительности труда или предоставление дополнительных преференций малому и среднему бизнесу.

В то же время в самой Мурманской области основные препятствия, с которыми сталкивается реализация нацпроектов, связаны с необходимостью изменения федерального законодательства. Так, наиболее болезненным для Заполярья является вопрос развития малого и среднего предпринимательства, и связано это, прежде всего, с «северным удорожанием».

В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» наш регион войдёт в 2021 году. Что же касается проекта «Международная кооперация и экспорт», то здесь губернатор Мурманской области сделал акцент на одной из главных статей экспорта Мурмана – рыбе.

Оказывается, что по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» мы входим в число передовиков. Другое дело, что показатель настолько высок, что объём квот недостаточен, чтобы его выполнять. Это ещё одна задача, над которой работает правительство региона с федеральным правительством, – чтобы условия для рыбного комплекса на нашей территории были адекватны и удобны. И не только для повышения экспорта, но и чтобы необходимый объём рыбы оставался на нашем берегу. Проект «Наша рыба» был первым шагом, главное, чтобы нам это системно позволило российское законодательство.