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Мурманская область. Арктика31.05.18 12:09

Из-за сокращения объёмов поставок потребителям апатитового концентрата в Мурманской области отмечается снижение отгрузки товаров собственного производства

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за январь-март 2018 года. Как сообщает ведомство, по итогам января-марта 2018 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 103,4% к соответствующему периоду 2017 года.

В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи полезных ископаемых пришлось 26,8%, обрабатывающих производств – 48,6%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 22%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2,6%.

В январе-марте 2018 года в добывающей промышленности региона отгружено товаров собственного производства на сумму 20,3 млрд рублей (69,6% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах). Данное снижение обусловлено падением цен на продукцию, а также сокращением объёмов поставок сторонним потребителям апатитового концентрата. Цены производителей снизились на 18,6%.

Индекс производства составил 105,1% к январю-марту 2017 года.

Вследствие реализации инвестиционных проектов, направленных на наращивание производственных мощностей, увеличился выпуск апатитового концентрата (107%). Также наблюдался рост производства нефелинового (128,2%), железорудного (101,2%) и лопаритового (103,8%) концентратов, песков природных (в 5 раз), гравия (122,4%) и щебня (105,5%).

В добывающей промышленности Мурманской области превалируют крупные ресурсные градообразующие предприятия, которые входят в состав финансово-промышленных групп и холдингов: Кировский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») – производство апатитового и нефелинового концентратов;- АО «Ковдорский ГОК» (АО «МХК «ЕвроХим») – производство железорудного, апатитового и бадделеитового концентратов; АО «Олкон» (ПАО «Северсталь») – производство железорудного концентрата;  АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (группа «Акрон») – производство апатитового концентрата;  ООО «Ловозерский ГОК» – производство лопаритового концентрата.

В январе-марте 2018 года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 36,7 млрд рублей (120,9% к соответствующему периоду 2017 года в действующих ценах).

Индекс производства составил 103,8% к январю-марту 2017 года.

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают металлургическое производство (43,2%), производство пищевых продуктов (41,7%), ремонт и монтаж машин и оборудования (6,6%), производство прочих транспортных средств и оборудования (4,1%).

Уровень металлургического производства в январе-марте 2018 года вырос на 7,3% к соответствующему периоду 2017 года. Значительную долю в металлургическом производстве занимают два предприятия цветной металлургии: АО «Кольская горно-металлургическая компания» (ПАО «ГМК «Норильский никель») – производит электролитный никель, медь и кобальт, карбонильные никелевые порошки, кобальтовый концентрат, концентраты драгоценных металлов. Производственная программа АО «Кольская ГМК» формируется под влиянием конъюнктуры мирового рынка цветных металлов, а также зависит от поставок давальческого сырья;  филиал ОАО «СУАЛ Урал» «РУСАЛ Кандалакша» – осуществляет выплавку алюминия из привозного глинозема.

В связи с наращиванием поставок норильского файнштейна в результате реконфигурации производства ПАО «ГМК «Норильский никель» увеличились объёмы выпуска никеля необработанного (на 1,2%), порошков и чешуек никелевых (на 8,8%), а также с IV квартала 2017 года началось производство нового вида продукции – никелевого штейна. При этом снизилось производство меди (на 9,9%) и кобальта необработанного (на 17%).

Алюминия первичного произведено на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2017 году на Кандалакшском алюминиевом заводе в опытно-промышленную эксплуатацию введен комплекс печей закалки катанки, что позволило расширить номенклатуру выпускаемой продукции, а также повысить её конкурентоспособность.

Объём отгруженной продукции в действующих ценах за январь-март 2018 года составил 15,9 млрд рублей, превысив уровень соответствующего периода прошлого года в 1,4 раза.

По итогам января-марта 2018 года, по данным Лондонской биржи металлов, алюминий в долларовом эквиваленте подорожал относительно января-марта 2017 года на 24,6%, медь – на 16,8%, никель – в 1,3 раза. Цены российских производителей цветных металлов ориентируются на мировые цены и корректируются на курс рубля, в результате индекс цен в металлургии составил 125,2%.

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