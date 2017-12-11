Из-за уменьшения поступлений налога на прибыль организаций в Мурманской области налоговые и неналоговые доходы снизились на 2%

Министерства экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года. Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 ноября текущего года консолидированный бюджет Мурманской области был исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 58,4 млрд рублей (80,6% от годовых плановых назначений) со снижением к январю-октябрю 2016 года на 0,8%, по расходам – 57,8 млрд рублей (75,6% от утвержденных бюджетных назначений на 2017 год) с ростом к соответствующему периоду 2016 года на 6,6%. Результат исполнения – профицит в сумме 614,0 млн рублей (на 1.11.2016 профицит составил 4,7 млрд рублей).

По отношению к соответствующему периоду 2016 года налоговые и неналоговые доходы, полученные в общей сумме 52,8 млрд рублей, снизились на 2%, в т.ч. налоговые доходы уменьшились на 1,5%. На сокращение налоговых доходов в основном оказало влияние уменьшение поступлений налога на прибыль организаций на 11,6%, что в большей степени связано с сокращением перечислений налога двумя крупнейшими налогоплательщиками региона, а также принятием на федеральном уровне решения о снижении на 1 процентный пункт ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Также в сравнении с соответствующим периодом 2016 года отмечено снижение поступлений акцизов (на 17% в связи с зачислением с 2017 года части поступления акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет (38,3%) и снижением доли Мурманской области в части, приходящейся на субъекты Российской Федерации), налога на добычу полезных ископаемых (на 1,7%), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (на 6,8% в большей степени в связи с сокращением числа субъектов малого и среднего предпринимательства в круге применения данного специального налогового режима). Вместе с тем наблюдается рост поступлений по патентной системе налогообложения в 1,2 раза, что свидетельствует о переходе ряда хозяйствующих субъектов на данную систему налогообложения.

Кроме того, в отчётном периоде наибольший рост поступлений достигнут по: налогу на доходы физических лиц – на 5% в основном в результате роста заработной платы в реальном секторе экономики; налогам на имущество – на 11,2% в большей степени за счёт увеличения поступлений по налогу на имущество организаций на 9,7% (в связи с ростом перечислений налога крупнейшим налогоплательщиком области по причине ввода в эксплуатацию основных фондов, а также в результате отмены с 1.01.2017 региональной налоговой льготы для областных бюджетных и автономных учреждений), по транспортному налогу – в 1,3 раза, земельному налогу – на 7,8% и налогу на имущество физических лиц – в 1,4 раза, (в основном в результате погашения задолженности по налогам плательщиками – физическими лицами); налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 8,1%; единому сельскохозяйственному налогу – на 7,1% преимущественно за счёт увеличения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса.

Неналоговые поступления в отчётном периоде снизились по отношению к соответствующему периоду 2016 года на 11,8% в основном по причине сокращения поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 5 раз в связи с изменением законодательства Российской Федерации в части отмены нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду, применяющихся с использованием повышающих коэффициентов, учитывающих экологические факторы, и введения ставок платы взамен нормативов, а также получения в меньшем объеме доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 28,4%).

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области увеличились по отношению к январю-октябрю 2016 года на 611,9 млн рублей (на 12,4%) в основном за счёт роста поступлений из федерального бюджета на 16,8% в связи с получением в большем объёме, чем годом ранее, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (в 1,3 раза), субсидий – в 1,9 раза. Кроме того, на 184,7 млн рублей сократились суммы возврата в федеральный бюджет остатков субсидий и субвенций прошлых лет, имеющих целевое назначение.

В январе-октябре 2017 года расходы консолидированного бюджета области увеличились на 6,6% по отношению к соответствующему периоду 2016 года. В структуре расходов затраты на социальную сферу возросли по отношению к соответствующему периоду 2016 года на 5,4% (на 2,1 млрд рублей) и составили 69,9% в общей сумме расходов (на 1.10.2016 – 70,6%).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества составили 2,2 млрд рублей, или 3,8% от общей суммы расходов консолидированного бюджета области, и увеличились в 1,4 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Объем государственного долга Мурманской области по состоянию на 1.11.2017 составил 19,5 млрд рублей, снизившись с начала года на 5,4%, или на 1,1 млрд рублей. В его структуре доля коммерческих кредитов составила 51,2% (на 1.11.2016 – 34,7%). Муниципальный долг снизился с начала года на 988 млн рублей и на отчётную дату составил 3,1 млрд рублей.