Из-за взрывных работ перекроют подъезд к аэропорту города Мурманск

В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола»: км 1378+000 - км 1381+000 и подъезд к аэропорту города Мурманск, км 0+000 - км 1+170.

Время закрытия движения: 29-31 января – с 11.00 до 13.00.