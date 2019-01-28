Мурманская область. Арктика28.01.19 08:30
Из-за взрывных работ перекроют подъезд к аэропорту города Мурманск
В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола»: км 1378+000 - км 1381+000 и подъезд к аэропорту города Мурманск, км 0+000 - км 1+170.
Время закрытия движения: 29-31 января – с 11.00 до 13.00.
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