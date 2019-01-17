Из-за задержки выплаты зарплаты сотрудникам ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» пришлось жаловаться в прокуратуру

В декабре 2018 года в прокуратуру Печенгского района поступило обращение сотрудника ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», содержащее информацию о нарушениях законодательства при выплате заработной платы - о задержках и выплатах не в полном объёме.

В ходе проведенной проверки по фактам, изложенным в обращении, было установлено, что 44 медицинских работника заработную плату за октябрь месяц в полном объёме до 15 ноября не получили. Общая сумма невыплаченной заработной платы работникам составила свыше 386 тысяч рублей. Недополученный заработок медицинским работникам был выплачен лишь спустя две недели, при этом компенсация за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, предусмотренная статьей 236 Трудового Кодекса РФ, не была произведена.

В связи с выявленными прокуратурой района нарушениями главному врачу ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства Российской Федерации, а также прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).