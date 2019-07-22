Из-за закредитованности населения долговой пузырь «в любом случае взорвется» в 2021 году – Максим Орешкин

Проблема в экономике РФ из-за закредитованности населения, по расчётам Министерства экономического развития РФ, «в любом случае взорвется» в 2021 году. Об этом заявил в интервью радио «Эхо Москвы» министр экономического развития Максим Орешкин.

«Мы сейчас уже предложения такие готовим, что можно было бы сделать, когда отрезание произойдёт с точки зрения выдачи новых кредитов, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из неё постепенно смогли бы выйти. Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать её туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвётся, мы до 2022 года уже не дотянем»,- сказал Орешкин.

По словам министра, уровень закредитованности населения не является «пузырем» с точки зрения устойчивости финансовой системы РФ. «С точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств это, бесспорно, пузырь. С точки зрения экономики в целом и финансовой системы и риска для устойчивости финансовой системы - это не пузырь», - сказал Орешкин.

«Чтобы он не лопнул, его нужно потихонечку сдувать. Именно об этом я и говорю последние месяцы и надеюсь, что те решения, которые ЦБ уже принимает, приведут именно к таким результатам», - добавил Орешкин, пишет ТАСС.