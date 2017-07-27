Из жизни диких животных: опасная встреча на дороге с лосем, чайки атакуют мурманчан

Как сообщает управление ГИБДД по г.Мурманску, на 35 километре автодороги Кандалакша-Алакуртти произошло ДТП. Водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем марки «Hyundai Solaris», сбил неожиданно выбежавшего на дорогу лося. В результате ДТП водитель и находившийся в салоне пассажир не пострадали, а автомобиль получил значительные механические повреждения.

В ведомстве отмечают, что столкновение автомобиля с лосем крайне опасно не только для дикого животного, но и для водителя и пассажиров машины.

А в это время, как сообщают региональные СМИ, мурманчанин пострадал после нападения чайки - птица нанесла удар клювом в теменную область головы. Медики, согласно опубликованному заключению, назначили пострадавшему наблюдение в городской поликлинике № 1.

Агрессивное поведение чаек, например, регулярно отмечается работниками Мурманского морского рыбного порта, где на многочисленных зданиях сформировались птичьи базары. Регулярно фиксируются случаи, когда чайки, защищая свою территорию, пикируют на прохожих, пытаясь отогнать их от гнездовий.