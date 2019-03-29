Избавляемся от ртутьсодержащих отходов в субботу

30 марта администрация города Мурманска проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» муниципалитет проводит регулярно.

Акция будет проходить не один день, так что все желающие успеют избавиться от опасных отходов.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00;

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 11.00;

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.40;

– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.30;

– у АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.10.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

К теме: ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами мероприятия проводятся для граждан, не являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах.

Накопление и последующую передачу в специализированные организации для утилизации отработанных ртутьсодержащих отходов, образующихся у жителей, проживающих в многоквартирных домах, обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются ртутьсодержащие отходы, обязаны передавать их на основании заключенных договоров в специализированные организации для дальнейшей утилизации.

Обращаем внимание, что в рамках мероприятия, организованного администрацией города Мурманска, население может бесплатно сдать свои ртутьсодержащие отходы: лампы, термометры.