Мурманская область. Арктика25.10.19 15:35
Избавляемся от ртутьсодержащих отходов в субботу
26 октября администрация города Мурманска проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» муниципалитет проводит регулярно.
Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:
– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00;
– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 11.00;
– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.40;
– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.30;
– у АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.10.
Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.
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