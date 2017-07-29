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Мурманская область. Арктика29.07.17 07:00

Избавляемся в субботу от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников

У мурманчан вновь есть возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников. Сбор и последующую передачу в специализированные организации для утилизации отработанных ртутьсодержащих отходов жителей многоквартирных домов производят управляющие организации. А юридические лица и индивидуальные предприниматели делают это самостоятельно на основании заключенных со специализированными организациями договоров.

29 июля администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.

В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00;

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50;

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30;

- площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20;

– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут. 

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