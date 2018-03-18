Избиратели ЗАТО показывают пример активной позиции жителям Мурманской области

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, на 10.00 в нашем регионе проголосовали 9,42% избирателей. Лучше показатели по ходу голосования отмечаются в Видяевской ТИК – 17,5%, ТИК ЗАТО Александровск – 16,91% и Островнинской ТИК – 15,65%. Можно отметить, что на избирательном участке № 232 ТИК ЗАТО Александровск на это время проголосовали уже 31,01% избирателей.

«Спят» избиратели Мончегорской ТИК, где на 10 часов проголосовали всего 6,38% избирателей, Кольской ТИК (7,59%), Ковдорской (7,68%) и Ловозёрской избирательной комиссии (7,70). Не торопятся на участки и жители областного центра, где к 10.00 проголосовали всего 8,25% избирателей.

Как сообщает ЦИК РФ, сегодня свыше 80 млн избирателей страны смогут проголосовать на 43271 избирательных участках, оборудованных системами видеонаблюдения и трансляции изображения в сеть Интернет. Прямую трансляцию из помещений для голосования могут посмотреть все желающие на сайте www.nashvybor2018.ru.

В каждом оборудованном видеокамерами помещении для голосования трансляция изображения началось с 7.00 (по местному времени) 18 марта и продлится до завершения действий комиссий при подсчете голосов.

Трансляция изображения в ТИК начнётся в 20.00 по местному времени. Зрители смогут увидеть приём протоколов УИК об итогах голосования, суммирование данных, составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории и увеличенную форму сводной таблицы ТИК.

Кроме того, в ЦИК России создана видеостена, куда по особому алгоритму транслируется изображение из каждой ТИК и УИК страны. Видео снабжены информацией о номере участковой или территориальной избирательной комиссии, номере камеры, адресе помещения.