Избирателям будет легче в единый день голосования – претендентов стало меньше

24 июля в Избирательной комиссии Мурманской области закончился период представления кандидатами на должность губернатора Мурманской области документов для регистрации.

Всего выдвинуто 15 кандидатов, 7 из которых от политических партий и 8 – в порядке самовыдвижения.

Богатырев Н.А., выдвинутый в порядке самовыдвижения, представил заявление о снятии своей кандидатуры.

Для регистрации документы представили шесть кандидатов: Измайлов В.А., Тупикин Г.Г., Антропов М.В., Чибис А.В., Белов М.А. и Буров В.А..

Измайлов В.А. зарегистрирован Избирательной комиссией Мурманской области кандидатом на должность Губернатора Мурманской области.

Вопрос о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов будет рассматриваться комиссией области в течение 10 дней со дня представления соответствующих документов.