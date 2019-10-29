Избраны заместители председателя Совета депутатов города Мурманска
Сегодня состоялось третье заседание Совета депутатов города Мурманска шестого созыва. На заседании были избраны заместители председателя Совета депутатов города Мурманска шестого созыва. Соответствующие должности заняли Михаил Белошеев и Игорь Морарь.
Также в числе основных вопросов повестки дня – формирование рабочих органов Совета депутатов. Утверждены составы и избраны председатели постоянных комиссий по бюджету и финансовому регулированию (Сергей Коробков), по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Любовь Малыгина), по экономической политике и хозяйственной деятельности (Игорь Морарь), а также по социальной политике (Антонина Климова).
– Уже сегодня комиссии приступили к выполнению своих функций, – прокомментировал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Важность этих рабочих структур сложно переоценить. Ни одно решение Совета депутатов не принимается без рассмотрения на постоянной комиссии. Это плановая, а зачастую и ежедневная работа, которая требует максимальной отдачи со стороны депутатов и абсолютного знания нормативно-правовой базы.
Ещё одним важным вопросом повестки стало назначение членов комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска, назначаемых Советом депутатов города Мурманска. В состав комиссии включены глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов, председатель контрольно-счётной палаты города Мурманска Татьяна Новикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова, депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров.