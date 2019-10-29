Сегодня состоялось третье заседание Совета депутатов города Мурманска шестого созыва. На заседании были избраны заместители председателя Совета депутатов города Мурманска шестого созыва. Соответствующие должности заняли Михаил Белошеев и Игорь Морарь.

Также в числе основных вопросов повестки дня – формирование рабочих органов Совета депутатов. Утверждены составы и избраны председатели постоянных комиссий по бюджету и финансовому регулированию (Сергей Коробков), по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Любовь Малыгина), по экономической политике и хозяйственной деятельности (Игорь Морарь), а также по социальной политике (Антонина Климова).

– Уже сегодня комиссии приступили к выполнению своих функций, – прокомментировал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Важность этих рабочих структур сложно переоценить. Ни одно решение Совета депутатов не принимается без рассмотрения на постоянной комиссии. Это плановая, а зачастую и ежедневная работа, которая требует максимальной отдачи со стороны депутатов и абсолютного знания нормативно-правовой базы.

Ещё одним важным вопросом повестки стало назначение членов комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска, назначаемых Советом депутатов города Мурманска. В состав комиссии включены глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов, председатель контрольно-счётной палаты города Мурманска Татьяна Новикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова, депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров.