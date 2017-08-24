Изменён график работы поликлиник Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области сообщает, что увеличивается продолжительность работы медицинских организаций (подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь - поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Приказ об этом утверждён ведомством 22 августа 2017 года.

Документом для учреждений с прикрепленной численностью населения до 25 тысяч человек устанавливается режим работы: понедельник-пятница – с 8.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до 15.00.

Для учреждений с прикрепленной численностью населения свыше 25 тысяч человек устанавливается режим работы: понедельник-пятница – с 8.00 до 21.00, суббота – с 9.00 до 15.00.

Режим работы врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов устанавливается приказом руководителя соответствующей медицинской организации в зависимости от численности прикрепленного населения.

Режим работы медицинских организаций Мурманской области в выходные и праздничные дни устанавливается приказами Министерства здравоохранения Мурманской области.