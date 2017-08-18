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Мурманская область. Арктика18.08.17 16:48

Изменён размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Варзуге

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступил на заседании Совета депутатов сп.Варзуга Терского района с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с июля 2017 года.

Согласно пункту 43 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 400, по решению представительного органа муниципального образования предельные индексы могут превышать индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту РФ. В совокупный платеж граждан за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, газ (без учета взносов за капитальный ремонт и платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

В декабре 2016 года на заседании Совета депутатов муниципального образования сп.Варзуга Терского района был рассмотрен вопрос об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании на 2017 год с 1 июля в размере 8,5%, что затронуло только с.Кашкаранцы. Это обусловлено тем, что здесь исторически сложились заниженные тарифы на тепловую энергию по объектам теплоснабжения, которые ранее находились в собственности Министерства обороны РФ и фактически тарифы искусственно сдерживались командирами воинских частей. С учётом параметров, определенных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, региональный комитет по тарифному регулированию произвёл расчёт тарифа на тепловую энергию для потребителей услуг ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ранее – АО «ГУ ЖКХ») в с. Кашкаранцы. С 1.07.2017 по 30.06.2018 он составит 1014,69 руб./Гкал.

За исключением с.Кашкаранцы по итогам тарифной кампании 2016 года совокупная плата граждан за коммунальные услуги на 2017 год с 1 июля в с.п. Варзуга Терского района увеличится на 1%.

Розничные цены на сжиженный газ в текущем году не изменятся и останутся на уровне 2015 года.

Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области второй год подряд устанавливаются Комитетом на минимальном предельном уровне, утвержденном ФАС России, и с июля увеличены только на 1%.

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