Изменение структуры администрации ЗАТО г. Североморск позволит сэкономить 2 миллиона 615 тысяч рублей бюджетных средств

Сегодня состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск под руководством председателя Совета депутатов Евгения Алексеева и с участием главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова. Повестка заседания состояла из 13 вопросов.

Но перед началом заседания глава ЗАТО торжественно объявил благодарность североморцу Рязанцеву Игорю Викторовичу за активную гражданскую позицию, смелость и решительность, проявленные при спасении ребёнка, на которого в августе 2018 года на ул. Комсомольской напала стая диких собак.

После выступления председателя Североморской территориальной избирательной комиссии Татьяны Ищенко, депутаты приняли к сведению информацию об избрании депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва по избирательному округу № 11 Соловьева Игоря Валерьевича.

Депутаты внесли изменения в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Изменения затронули расходную часть бюджета на 2018 год, которая была уменьшена на 1947,08 тысячи рублей и составила 2778228,83 тысячи рублей. Изменились объёмы доходов и расходов на плановый период 2019 и 2020 годов.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков предложил депутатам три проекта решений. Один из них касался изменения структуры администрации. Основные изменения состоят в том, что обязанности двух заместителей главы ЗАТО г.Североморск будут исполнять председатель комитета по развитию городского хозяйства и председатель комитета имущественных отношений. Первый заместитель продолжит контролировать решение социальных проблем. Часть функций заместителей, которые курировали работу различных комиссий, будут возложены на восстановленную должность управляющего делами администрации. Упразднение управленческих должностей позволит сократить ежегодные расходы на содержание аппарата администрации на 2 миллиона 615 тысяч рублей.

Изменение Положения о денежном содержании муниципальных служащих будет заключаться лишь в установлении размера должностного оклада по вновь введенной должности управляющего делами администрации.

Третий проект, предложенный главой ЗАТО г Североморск, коснулся утверждения на должность аудитора Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск Ирины Алексеевой, имеющей опыт работы в контрольно-ревизионном управлении Минфина РФ по Мурманской области и в Управлении финансов ЗАТО г. Североморск в должности заведующей сектором внутреннего финансового контроля.

Кроме того, депутаты согласовали назначение на должность директора муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба» Дмитрия Мургина, имеющего опыт управленческой работы в данной сфере.

В связи с необходимостью приведения нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством были внесены изменения в формулировки решений Совета депутатов о доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск; о порядке назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Данные вопросы в полной мере были прокомментированы главой ЗАТО г. Североморск, который пояснил, что никаких дополнительных доплат и выплат к страховой пенсии и пенсии за выслугу лет не предусматривается.

Был утверждён Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, уполномоченных на их осуществление. Депутаты внесли изменения в Положение о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск. Суть изменений в том, что предпринимателям, принимающим участие в решении социальных проблем за счёт использования своих средств, решением Совета депутатов могут быть предоставлены льготы по арендной плате, компенсирующие понесенные затраты.

Решениями Совета депутатов внесены изменения в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2018-2020 годы, а также были приняты от Министерства обороны РФ в муниципальную собственность три земельных участка и расположенные в их границах три объекта недвижимости.

В преддверии Дня учителя и за многолетний плодотворный труд депутаты решили отметить благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск работников Детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак: преподавателя Горбатюк Ларису Петровну и концертмейстера Кашицыну Евгению Юрьевну.