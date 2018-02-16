Изменение юридического адреса АО «Апатит» на город Череповец не оказало существенного влияния на размер налоговых обязательств компании в Мурманской области

На полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с генеральным директором ПАО «ФосАгро» Андреем Гурьевым. На встрече обсуждались вопросы развития системы государственно-частного сотрудничества в регионе и выполнение обязательств Соглашения о социально-экономическом партнерстве между компанией «ФосАгро» и правительством Мурманской области.

Основной целью соглашения, подписанного в июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума, является устойчивое социально-экономическое развитие Мурманской области, городов Кировск и Апатиты и Кировского филиала АО «Апатит».

«Область напрямую заинтересована в успехе работающих у нас компаний, ведь это и наш успех тоже, – отметила губернатор Марина Ковтун. – И дело не только в налоговых поступлениях, но и в готовности крупного бизнеса вкладываться в поддержку и развитие территорий присутствия. Отличный образец того, как должен действовать социально ответственный бизнес подает наш надежный партнер – компания «ФосАгро». Например, «ФосАгро» после полного выполнения взятых на себя обязательств по соглашению, в конце 2017 года дополнительно в качестве спонсорской помощи выделило средства на закупку для Апатитско-Кировской центральной городской больницы четырех машин скорой помощи в размере 20 миллионов рублей».

По соглашению, срок действия которого рассчитан на 2017-2019 годы, размер инвестиций компании «ФосАгро» в развитие инфраструктуры городов Кировск и Апатиты составляет 695,2 млн рублей. Стороны партнерства обязуются осуществлять совместные действия, направленные на улучшение инвестиционного климата Мурманской области, реализацию совместных инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры городов, повышение комфортности и качества жизни жителей Кировска и Апатитов.

«Правительство региона поддерживает наши начинания, направленные на развитие производства и, как результат, повышение экономической стабильности региона. Наша компания находится в конструктивном диалоге с губернатором Мариной Ковтун и властями региона. «ФосАгро» последовательно реализует программу развития Кировского филиала АО «Апатит», предусматривающую модернизацию действующих и строительство новых мощностей, реализацию комплекса мероприятий в сфере природоохранной деятельности, поддержку социальных и благотворительных программ», – заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

В ходе встречи также было подтверждено, что изменение юридического адреса АО «Апатит» на город Череповец не оказало существенного влияния на размер налоговых обязательств компании в Мурманской области. Инвестиционные проекты и социальные программы компании включены в единую стратегию социально-экономического развития Кольского Заполярья и направлены на укрепление промышленного потенциала региона, улучшение качества жизни работников предприятия и жителей области в целом.