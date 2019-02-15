Изменения должны произойти не на бумаге, а в реальной жизни - губернатор Марина КовтунПФР будет заранее сообщать россиянам уровень их будущих пенсий
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Мурманская область. Арктика15.02.19 10:00

Изменения должны произойти не на бумаге, а в реальной жизни - губернатор Марина Ковтун

Чтобы вывести качество жизни в регионах России на новый качественный уровень, нужно предъявить и новое качество управления, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, комментируя ключевую тему Российского инвестиционного форума в Сочи – «Национальные проекты: от стратегии к действию» и состоявшееся на площадках форума обсуждение готовности регионов к этой работе.

«Изменения должны произойти не на бумаге, а в реальной жизни. Для этого уже заложены серьёзные финансовые ресурсы. Мы считаем и будем обосновывать, что их объём должен быть увеличен. Однако сейчас важно запустить стартовые процессы», – отметила Марина Ковтун.

Работа над национальными проектами переходит в практическую плоскость. Сформированы паспорта проектов, определены ключевые показатели и лица, ответственные за их достижение на федеральном уровне. На всех площадках форума звучит сквозной посыл – успех нацпроектов, в первую очередь, зависит от согласованной работы федерального центра и регионов.

Как сообщила глава региона Марина Ковтун, в Мурманской области утверждены 46 региональных проектов, направленных на реализацию 10 национальных проектов. Общий объем финансового обеспечения региональных проектов на 2019-2024 годы составляет почти 40 млрд рублей, в том числе 21 млрд – средства федерального бюджета, 19 млрд – консолидированного бюджета Мурманской области. На 2019 год предусмотрено более 7 млрд рублей. Цифры эти не окончательные. После того как будут урегулированы вопросы по трансфертам из федерального бюджета и по значениям показателей, установленных для Мурманской области, региональные проекты будут откорректированы.

Наибольший объем средств, более 14 млрд рублей, предусмотрен по нацпроекту «Демография», в т.ч. по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – почти 9 млрд. Это средства на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет и другие выплаты.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на 2020 и 2021 годы в муниципалитетах Мурманской области запланировано строительство трёх детских садов.

На реализацию мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» в регионе предусмотрено 3,6 млрд рублей. На эти средства в муниципалитетах будут установлены 39 спортплощадок, в спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое оборудование и инвентарь, модернизировано два футбольных поля, введены в эксплуатацию три физкультурно-оздоровительных комплекса, крытый каток с искусственным льдом, горнолыжный подъемник и административно-спортивный комплекс горнолыжной спортшколы.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» планируется построить школу на 1200 учащихся в ЗАТО г. Североморск, на это на 2019 и 2020 годы выделено 720,35 млн рублей.

Более 6 млрд рублей правительство области направит на реализацию национального проекта «Здравоохранение»: на создание двух центров амбулаторной онкологической помощи, первичного сосудистого отделения на базе Апатитско-Кировской больницы, переоснащение и дооснащение медицинских организаций онкологического и сердечно-сосудистого профиля и детских поликлиник, создание трех новых ФАПов в посёлках с населением до 2000 человек, приобретение 4 мобильных медицинских комплексов для работы в населенных пунктах с населением менее 100 человек.

За счет средств по национальному проекту «Культура» (553 млн рублей) будет капитально отремонтирован Мурманский областной театр кукол, построен центр культурного развития в поселке Алакуртти, приобретен передвижной культурный центр (автоклуб) для выездов на село; 41 школа искусств будет оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества.

7,5 млрд рублей заложено на федеральный проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за счет этих средств планируется привести в нормативное состояние половину региональных автодорог и 85% дорог агломерации Мурманская (Мурманск и Кола).

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» наибольший объем средств предусмотрен по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 6,3 млрд рублей. В его рамках планируется улучшение жилищных условий более 6 тыс. человек и полная ликвидация 115 тыс. кв. м аварийного жилья. За счет средств по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» – 1,6 млрд рублей – будет благоустроено более 200 общественных территорий и 900 дворовых территорий.

В рамках национального проекта «Экология» на реализацию регионального проекта «Чистый регион» предусмотрено 2,5 млрд рублей. Планируется ликвидация пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» – самый опасный объект накопленного экологического вреда в регионе.

По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» наибольший объем средств запланирован по проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 809 млн рублей на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.

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