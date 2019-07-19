Изменения порядка продажи госимущества Мурманской области устраняют ограничения конкуренции

Постановлением регионального правительства внесены изменения в Положение о порядке оформления продажи государственного имущества Мурманской области.

В соответствии с принятым документом информация о продаже госимущества, закрепленного за государственными областными унитарными предприятиями и учреждениями, должна размещаться на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области и организации-продавца.

Также постановлением вводится норма, определяющая, что при наличии двух и более потенциальных покупателей продажа такого имущества должна осуществляться по результатам торгов.

Внесенные изменения направлены на устранение ограничения конкуренции в доступе хозяйствующих субъектов к государственному имуществу при его продаже.