Изменения в работе Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи повышают качество и доступность услуг

Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи реализует проект «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с использованием бережливых технологий.

Проект является частью плана первоочередных мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи.

Для улучшения деятельности Центра модернизирована система электронной записи пациентов на прием к врачам, создана служба дежурных администраторов, для сокращения времени дозвона в регистратуру и времени ожидания записи на прием к врачу обеспечен запуск сервиса «быстрого дозвона». Информация о работе этого сервиса размещена на официальном сайте Центра и в группах учреждения, созданных в социальных сетях.

Продолжается разработка рациональной навигации, у кабинетов врачей установлены мониторы.

В результате проводимых мероприятий обеспечена возможность оперативной записи пациентов на прием к врачу, сокращены сроки ожидания записи, обеспечено улучшение психологического климата как для пациентов, так и для медицинских работников амбулаторного отделения.

Изменения проводились на основании предложений, высказанных пациентами в ходе проведенного Центром анкетирования.