Мурманская область. Арктика17.12.19 14:10
Изменены границы порта Мурманск для размещения объектов строящейся Кольской верфи
Распоряжением правительства России внесены изменения в границы морского порта Мурманск. Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт», корректировки связаны с изменением границ территории порта Мурманск в целях включения в границы морского порта пяти земельных участков в среднем колене Кольского залива, предназначенных для размещения объектов строящегося центра судостроения.
Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» в морском порту Мурманск использует 33 земельных участка общей площадью 56,4 га, что составляет 8,7% от общей площади территории морского порта.
Напомним, Центр крупнотоннажных морских сооружений (Кольская верфь) планируется построить в Мурманской области для создания линий «Арктик СПГ-2».
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Последние комментарии
Vjhtvfy
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NOUDIMON
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