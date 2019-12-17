Изменены границы порта Мурманск для размещения объектов строящейся Кольской верфи

Распоряжением правительства России внесены изменения в границы морского порта Мурманск. Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт», корректировки связаны с изменением границ территории порта Мурманск в целях включения в границы морского порта пяти земельных участков в среднем колене Кольского залива, предназначенных для размещения объектов строящегося центра судостроения.

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» в морском порту Мурманск использует 33 земельных участка общей площадью 56,4 га, что составляет 8,7% от общей площади территории морского порта.

Напомним, Центр крупнотоннажных морских сооружений (Кольская верфь) планируется построить в Мурманской области для создания линий «Арктик СПГ-2».