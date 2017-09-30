Изменены ставки лоцманского сбора в морских портах Кандалакша и Мурманск

В соответствии с пунктом 1 приказа ФАС России от 13.06.2017 № 781/17 приказом ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 № 329 утверждены новые ставки лоцманского сбора за услуги по обеспечению лоцманской проводки судов, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Кандалакша и Мурманск.

Приказ ФГУП «Росморпорт» об утверждении новых ставок лоцманского сбора в морских портах Кандалакша и Мурманск вступил в силу с 4 сентября 2017 года.

Более подробно с информацией о размере новых ставок лоцманского сбора в морских портах Кандалакша и Мурманск можно ознакомиться на официальном сайте ФГУП «Росморпорт».