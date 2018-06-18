Мурманская область. Арктика18.06.18 08:40
Изменены ставки лоцманского сбора в морском порту Кандалакша
17 приказом ФГУП «Росморпорт» от 25.05.2018 № 250 утверждены новые ставки лоцманского сбора за услуги по обеспечению лоцманской проводки судов, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морском порту Кандалакша.
Приказ ФГУП «Росморпорт» об утверждении новых ставок лоцманского сбора в морском порту Кандалакша вступает в силу с 1 июля 2018 года.
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