Изношенность подвижного состава - главная на сегодня проблема пассажирского транспорта в регионе

Сегодня на заседании правительства Мурманской области обсуждались вопросы обновления городского пассажирского транспорта. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин напомнил, что большую часть регулярных пассажирских перевозок на территории Мурманской области осуществляют два крупных предприятия: АО «Электротранспорт» – перевозки пассажиров в границах города Мурманска автомобильным и электрическим транспортом, а также ПАО «Мурманскавтотранс» – перевозки пассажиров в границах населенных пунктов Мурманской области автомобильным транспортом.

Одна из главных на сегодня проблем пассажирского транспорта – изношенный подвижной состав. Средний возраст парка ПАО «Мурманскавтотранс» составляет 13,5 года, у АО «Электротранспорт» – 13,37 года. В 2015 году за счет средств федерального бюджета, бюджета города Мурманска и собственных средств АО «Электротранспорт» было закуплено два новых троллейбуса. Приобретение троллейбусов позволило АО «Электротранспорт» сэкономить 10 млн рублей. При этом 4 млн рублей – это средства федерального бюджета и 6 млн рублей – средства бюджета муниципального образования.

«Считаем целесообразным возобновление реализации программ обновления подвижного состава на условиях софинансирования из федерального бюджета, региональных и местных бюджетов», – отметил в своем выступлении глава ведомства.

Соответствующее предложение направлено в федеральные органы власти.