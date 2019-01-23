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Мурманская область. Арктика23.01.19 08:35

Изобличить шокирующие действия изувера из Заполярного помог его мобильный телефон

Житель Мурманской области признан виновным в истязании несовершеннолетних. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении ранее несудимого жителя города Заполярного Печенгского района. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина в период с 2016 по 2018 годы неоднократно приглашал в свою квартиру малолетних мальчиков, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и под игровым предлогом совершал в отношении них насильственные действия, которые причиняли детям физические и психические страдания. При этом насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевших он не совершал.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, преступная деятельность подсудимого была выявлена весной 2018 года, когда в органы внутренних дел обратилась мать одного из потерпевших. Благодаря слаженной работе следователей с оперативными подразделениями ОМВД России по Печенгскому району злоумышленник был установлен и задержан. При задержании у него был изъят, в том числе, его мобильный телефон.

Сотрудниками отдела криминалистики произвели осмотр видеозаписей, находящихся в телефоне. Среди них были обнаружены и те, на которых мужчина зафиксировал совершение противоправных действий в отношении детей. Данные видеозаписи помогли следствию установить ещё семерых потерпевших, а также легли в основу доказательственной базы по уголовному делу.

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, назначенной в рамках уголовного дела, виновный признан вменяемым, то есть в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими.

В рамках предварительного расследования 26-летний мужчина вину в инкриминируемом ему притуплении признал полностью. В ходе следствия преступнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В администрацию Печенгского района и ОМВД России по Печенгскому району следователями внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Приговором Печенгского районного суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

 

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