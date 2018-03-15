Изувер из Апатитов может сесть в тюрьму на 8 лет

Как было установлено Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в ходе следствия, 28-летний апатитчанин, злоупотребляющий алкоголем, на протяжении двух месяцев истязал не достигшего 3 лет сына своей сожительницы, находясь у неё дома. В процессе издевательств, злоумышленник наносил ему удары руками по ягодицам, бедрам и голове, причиняя тем самым физическую боль и психические страдания.

В ходе предварительного следствия обвиняемый совершённое деяние признал полностью.

В настоящее время мальчик находится в областном специализированном Доме ребенка, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокурором города Апатиты дана оценка достаточности собранных доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Апатитчанин обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, не повлекших последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде семи лет лишения свободы.