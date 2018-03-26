Изувера, от ударов которого умер 5-летний ребёнок, могут лишить свободы на 15 лет
Прокурор г. Апатиты утвердил обвинительное заключение по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего ребёнка.
По версии следствия, 4 ноября 2017 года 21-летний житель Республики Карелия, находясь по месту временного проживания - в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Апатитах, испытывая личную неприязнь к 5-летнему сыну своей супруги, используя в качестве предлога то, что последний разбросал вещи, избил ребёнка, действуя с особой жестокостью, причиняя психические и физические страдания малолетнему потерпевшему, а именно: умышленно и со значительной силой нанёс не менее 11 ударов руками по голове и телу ребёнка, причинив не только не совместимую с жизнью закрытую черепно-мозговую травму, но и множественные кровоподтеки, ссадины, гематомы и переломы рёбер.
5 ноября ребёнок от полученных травм скончался в медицинском учреждении.
В ходе следствия обвиняемый вину в совершённом преступлении признал.
Прокурором г. Апатиты дана оценка достаточности собранных доказательств, и уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело расследовалось следственными органами СУ СК РФ по Мурманской области.
Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 15 лет лишения свободы.