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Мурманская область. Арктика27.11.17 08:45

Известный мурманский журналист и краевед Дмитрий Ермолаев представит свою новую книгу «Мурманское кино»

29 ноября в Мурманской областной универсальной научной библиотеке  состоится презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино».

Дмитрий Анатольевич Ермолаев – известный мурманский журналист, краевед, член Союза писателей России, главный археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области представит свою новую книгу «Мурманское кино». На протяжении многих лет он кропотливо собирал материалы, связанные с историей российского кинематографа на Кольском полуострове.

Автор книги убеждён, что Мурманская область один из самых кинематографических регионов России. Благодаря близости к центру страны и необыкновенным ландшафтам на Кольском полуострове снимались фильмы, действие которых по сценарию разворачивалось на российском Севере, Дальнем Востоке, на Аляске, в Канаде.

Книга рассказывает о кинотеатрах Мурманска от первого немого до современных звуковых, о съемках на Кольском Севере отечественных и зарубежных документальных и художественных фильмов, об актерах, чьи судьбы связаны с Мурманом. Издание включает редкие архивные документы.

На презентацию приглашены краеведы, историки, студенты,  специалисты музеев и библиотек, читатели библиотеки

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