К 1 августа в открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов почти на 41%

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 1 августа общий объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями составил 2,96 млн тонн, что на 3,5% выше уровня прошлого года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 323,4 тысячи тонн, что на 23,6% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов снизился на 25,86 тысячи тонн – до 228,6 тысячи тонн. Освоение пикши уменьшилось на 21,27 тысячи тонн – до 38,89 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 221,4 тысячи тонн, что на 17,4% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов почти на 41% - до 149,1 тысячи тонн.