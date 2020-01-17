К 1 сентября, к новому отопительному сезону, необходимо совершить прорыв в качестве управления жилым фондом в Мурманске

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с начальником Государственной жилищной инспекции Мурманской области – Главным государственным жилищным инспектором Мурманской области Зинаидой Разживиной.

– Госжилинспекция всегда занимала и занимает важное место в хозяйственной деятельности города Мурманска, – отметил Евгений Никора. – Один из тех органов, который необходим горожанам. Наша задача – продолжить системное взаимодействие.

– Во главу угла мы ставим интересы жителей, и у нас есть единое с администрацией понимание процесса. Управляющие компании не всегда ставят перед собой в приоритете такую цель, – прокомментировала Зинаида Разживина. – Радует, что в Мурманске есть отдельная структура– «Новые формы управления», которая оказывает юридические консультации собственникам жилья, обеспечивает необходимыми методическими материалами по вопросам управления многоквартирными домами. Надо отметить, что эта организация призвана помогать, а не выполнять обязанности УК.

Недавняя ситуация с организацией общих собраний собственников жилья заставила вернуться к разработке четкого алгоритма работы. Госжилинспекция Мурманской области рекомендовала «Управляющей компании Мурманской области» довести до собственников планы работы, обеспечить всеми необходимыми документами и определиться с местами для проведения голосований.

Как отметил Евгений Никора, важно, что «Управляющая компания Мурманской области» проинформировала Государственную жилищную инспекцию Мурманской области о планах по проведению таких собраний на придомовых территориях.

– Сегодня значительная часть управляющих компаний являются добросовестными, – подчеркнул глава администрации Евгений Никора. – Вместе с тем уже к 1 сентября 2020 года, к новому отопительному сезону, необходимо совершить прорыв в качестве управления жилым фондом в Мурманске.