К 1 сентября школы Мурманска будут полностью готовы

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил, как идет подготовка прогимназии № 61 (ул. Туристов, 34а) к новому учебному году. За летний период в учреждении модернизирована столовая, проведен косметический ремонт учебных классов.

Для комфорта юных мурманчан выполнена перепланировка обеденной зоны и пищеблока, установлены современные стеклопакеты. В настоящее время строители приступили к работам по устройству системы вентиляции и установке нового оборудования.

– Важно то, что серьёзная работа по обновлению школ и детских садов, по укреплению их материально-технической базы ведётся из года в год, целенаправленно и планомерно, – отметил Андрей Сысоев.

Глава администрации областного центра обратил внимание, что пять лет назад городские власти приняли решение об изменении организации питания в школах, лицеях и гимназиях. Тогда проблема питания школьников в городе была очень острой.

– Город нашел способ взять решение этого социально значимого вопроса под свой контроль, – подытожил Андрей Сысоев. – Чтобы исправить ситуацию, было создано муниципальное автономное учреждение «Центр школьного питания». Сегодня в школах детям предоставляется полезное и вкусное питание.

Надо отметить, что программа модернизации реализуется во всех учреждениях образования Мурманска. В школах и гимназиях ведутся масштабные работы: ремонт кровель, замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения. Кроме того, продолжается проект «Теплое окно», в рамках которого старые оконные блоки меняют на современные стеклопакеты. Также обновляются школьные стадионы и спортивные площадки.