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Мурманская область. Арктика07.07.18 07:05

К 10 августа ремонтные работы в дошкольных учреждениях ЗАТО г.Североморск будут завершены

Врио главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов проинспектировал вчера качество проведения ремонта в детских садах флотской столицы.  Объектами инспектирования стали детские сады № 15 на улице Кирова и № 5 в Североморск-3.

В настоящее время в детском саду № 15 проводится ремонт отмостки здания, промывка и опрессовка отопительной системы, модернизация вентиляционного оборудования, косметический ремонт внутренних помещений, а также благоустройство внешней территории.

Ремонтные работы проводятся и в детском саду № 5 в посёлке Североморск-3. В процессе эксплуатации нового детского сада, были обнаружены определенные недочёты, связанные с усадкой здания. Устранение недостатков, в рамках гарантийных обязательств, проводит подрядная организация - «Мурманскстрой», выполнявшая строительные работы и вводившая здание в эксплуатацию. Также  на внешней территории были выявлены небольшие участки, где скапливается талая и дождевая вода, в связи с чем будет проведён ремонт асфальтового покрытия и ливневой канализации.

На сегодняшний день 40% от запланированных работ уже выполнено. Работы проводятся в соответствии с графиком ремонта. Планируется, что к 10 августа ремонтные работы в дошкольных учреждениях ЗАТО г.Североморск будут завершены.

 

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