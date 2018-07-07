Врио главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов проинспектировал вчера качество проведения ремонта в детских садах флотской столицы. Объектами инспектирования стали детские сады № 15 на улице Кирова и № 5 в Североморск-3.

В настоящее время в детском саду № 15 проводится ремонт отмостки здания, промывка и опрессовка отопительной системы, модернизация вентиляционного оборудования, косметический ремонт внутренних помещений, а также благоустройство внешней территории.

Ремонтные работы проводятся и в детском саду № 5 в посёлке Североморск-3. В процессе эксплуатации нового детского сада, были обнаружены определенные недочёты, связанные с усадкой здания. Устранение недостатков, в рамках гарантийных обязательств, проводит подрядная организация - «Мурманскстрой», выполнявшая строительные работы и вводившая здание в эксплуатацию. Также на внешней территории были выявлены небольшие участки, где скапливается талая и дождевая вода, в связи с чем будет проведён ремонт асфальтового покрытия и ливневой канализации.

На сегодняшний день 40% от запланированных работ уже выполнено. Работы проводятся в соответствии с графиком ремонта. Планируется, что к 10 августа ремонтные работы в дошкольных учреждениях ЗАТО г.Североморск будут завершены.