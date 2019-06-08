К 2024 году «Росавтодор» увеличит пропускную способность участков федеральных трасс, ведущих к 10 морским портам страны. В том числе и к Мурманску

В настоящее время на этих трассах есть узкие места, из-за чего дороги работают в режиме перегрузки. Благодаря строительству новых участков и расширению проезжей части на существующих проблема будет решена.

В настоящее время Федеральное дорожное агентство развернуло работы по строительству и реконструкции на девяти объектах. Речь идет о трассах, ведущих к портам Балтийского, Каспийского, Арктического и Азово-Черноморского бассейнов, а именно: А-181 «Скандинавия», М-8 «Холмогоры», Р-21 «Кола», Р-217 «Кавказ», Р-215 Астрахань – Махачкала, А-290 Новороссийск – Керчь.

Ещё к шести объектам приступят в ближайшее время. К примеру, до конца 2019 года работы начнутся на пятикилометровом участке трассы Р-217 «Кавказ» в Дагестане, где находится порт Махачкала, в 2020-м — на пятикилометровом участке трассы Р-21 «Кола» в Мурманской области, который обеспечивает транспортную доступность порта Мурманск, а в 2021-м – на автодороге А-290 Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае близ порта Новороссийск. Пропускную способность трех участков трассы, соединяющей два морских порта юга России, увеличат, выполнив работы по строительству и реконструкции. Также здесь (на км 16) построят разноуровневую транспортную развязку.

Всего до 2024 года аналогичные работы выполнят на участках федеральных трасс общей протяженностью 308 км . Большинство из них будет соответствовать параметрам I категории с пропускной способностью до 20 тыс. автомобилей в сутки, обеспечивая беспрепятственный и безопасный проезд к портам Архангельска, Санкт-Петербурга, Выборга, Мурманска, Махачкалы, Астрахани, с. Оля, Новороссийска, Анапы и Тамани.

Работы реализуются в рамках федерального проекта «Морские порты России» — транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Наряду с улучшением логистической составляющей, документ предусматривает мероприятия, направленные на увеличение мощности российских морских портов, в том числе за счет строительства и реконструкции новых объектов портовой инфраструктуры.