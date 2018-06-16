К 2025 году ввод жилья в Мурманской области должен увеличиться на 44,2%

Вчера прошло заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Комфортная и безопасная среда».

На заседании рассмотрены откорректированные разделы Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года по второму стратегическому направлению «Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения региона». При внесении изменений исполнительные органы власти основывалось на наиболее острых проблемах, национальных целях, стратегических задачах в жилищной сфере и сфере ЖКХ, благоустройства территорий муниципальных образований, повышения энергоэффективности региональной экономики.

В ходе обсуждения одобрены приоритеты региональной политики, направленные на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения области, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение благоустройства территорий муниципальных образований области. В ходе решения поставленных задач к 2025 году запланировано увеличение ввода жилья на 44,2%, увеличение на 3,1% доли устраненных нарушений, увеличение в 2,5 раза доли благоустроенных дворовых территорий. Откорректированные задачи будут рассмотрены экспертным сообществом на заседаниях совещательных органов при исполнительных органах власти, обсуждены с общественностью и организациями.