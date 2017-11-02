К 2026 году на территории опережающего социально-экономического развития «Кировск» планируют создать не менее 500 новых рабочих мест
Под руководством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области. Члены рабочей группы одобрили проект соглашения между Минэкономразвития России, правительством Мурманской области и администрацией города Кировска о создании территории опережающего социально-экономического развития «Кировск».
За период его реализации планируется привлечь порядка 20 резидентов для осуществления проектов, позволяющих создать не менее 500 новых рабочих мест к 2026 году, и инвестиций на сумму около 300 млн рублей.
Ещё одним важным вопросом, поднятым на заседании, стала подготовка заявки на создание ТОСЭР в моногороде Никель. По итогам обсуждения администрации Печенгского района совместно с Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области предложено активизировать работу по привлечению потенциальных инвесторов в городское поселение и использовать в указанных целях все информационные площадки, в том числе и на VI Мурманской международной деловой неделе.
Кроме того, члены рабочей группы проанализировали достижение установленных на федеральном уровне целевых значений показателя, отражающего создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Главам администраций моногородов Ревда и Заполярный было рекомендовано обратить особое внимание на привлечение представителей предпринимательского сообщества к созданию на территориях моногородов новых рабочих мест, в том числе с учётом проводимой ими работы по легализации «серого бизнеса».