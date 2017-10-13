К 2030 году численность занятого населения уменьшится на 8%

Численность занятого населения в период с 2016 года по 2030-й сократится на 8%. Такое утверждение высказали эксперты в ходе встречи «Персонал будущего: код новых поколений», которую провела «АльфаСтрахование» совместно с бизнес-журналом «Harvard Business Review»в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций».

Встреча была посвящена анализу демографических трендов, обсуждению предпочтений и ценностей новых поколений с целью определения методов их привлечения, диджитализации и удержания в ближайшем будущем.

Гости обсудили, чем принципиально молодое поколение отличается от предыдущих, по каким критериям новые поколения будут выбирать работу, какие свойственные им ценности должны быть учтены в HR-стратегии компаний-работодателей, что важно сделать работодателю сейчас, чтобы выиграть в борьбе за персонал в будущем.

Модератором обсуждения стала Евгения Шамис, координатор проекта «RuGenerations – теория поколений в России», в роли спикеров выступили Владимир Гимпельсон, макроэкономист, эксперт рынка труда, директор Центра трудовых исследований ВШЭ, Наталья Кайзер, начальник управления по работе с персоналом и организационного развития «Газпромнефть», Петр Левич, основатель «Future Foundation» и директор департамента взаимодействия науки, технологий и общества Московского технологического института, Роман Тышковский, управляющий партнер «Odgers Berndtson».

Владимир Гимпельсон представил презентацию «Демографические вызовы человеческому капиталу», где отметил, что с 2000 г . по 2015 г . численность занятых людей росла, структура занятости молодела, доля высокообразованных увеличивалась, но в целом абсорбировалась растущим спросом. В то же время с 2016 г . до 2030 г . будут наблюдаться иные тенденции: число занятых сократится на 5,6 млн человек (8%), молодых работников станет меньше на 25%, появится риск, что не все специалисты с высшим образованием смогут найти рабочие места. Эксперт также отметил, что к 2030 году число занятых людей с высшим образованием увеличится до 29,5-31 млн человек. Увеличение будет неровным: среди 25-39 летних будут потери на 2,5 млн человек, а среди 40-49-летних будет наблюдаться рост на 4 млн. Возможно, это приведёт также к росту зарплат молодых сотрудников в будущем.

«Проблема возможного уменьшения количества занятых сотрудников в будущем требует комплексного подхода для её решения, - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – С одной стороны, нужны меры для переобучения старших сотрудников, устранения дискриминации в отношении пожилых на работе, обеспечения их системой более гибкой занятости, с другой - необходимо приспосабливать систему образования под современные требования, эффективнее использовать труд молодых работников и поддерживать общую гибкость рынка труда».