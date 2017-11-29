К 22 июня 2018 года в Мурманске появятся памятный знак Зое Космодемьянской

Городские власти уделяют особенное внимание увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, почетных граждан города Мурманска: ежегодно в Мурманске обновляются старые мемориальные доски, создаются новые.

Очередным этапом этой работы станет установка новой стелы в честь Зои Космодемьянской — первой женщины, удостоенной звания Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Сегодня группа депутатов Совета депутатов города Мурманска посетила мастерскую скульптора Александра Арсентьева, разрабатывающего макет памятного знака.

— Все идёт по плану, чувствуется большая ответственность перед памятью Зои и жителями Мурманска, хочется сделать работу хорошо, — рассказал Александр Арсентьев. — Есть и сложности в точной передаче образа — очень мало фотографий Зои Космодемьянской сохранилось, многие отретушированы. Насколько получилось, будут оценивать мурманчане.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев предложил разместить стелу Зое Космодемьянской в сквере на улице, носящей имя легендарной разведчицы.

Мурманский скульптор работает еще над одним объектом — памятной доской заслуженному работнику культуры, почетному гражданину города-героя Мурманска Виктору Леонтьевичу Тимофееву. Где именно будет установлен памятный знак - вопрос пока открытый.

— Мы склоняемся к варианту установки доски на фасаде одного из городских интеллект-центров, также мы планируем выйти с инициативой присвоить одному из центров имя Тимофеева. Эту идею поддерживает супруга Виктора Леонтьевича, — поделился Михаил Белошеев. — Что касается памятного знака Зое Космодемьянской, глава администрации города Мурманска поставил перед нами конкретную задачу - открыть стелу 22 июня 2018 года, и я уверен, мы ее выполним.