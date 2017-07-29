К 25-летию АО «Концерн Росэнергоатом» - конкурс эко-фотографий для жителей Мурманской области
Любите Северный край? Часто бываете на природе и много фотографируете? Пусть фотографии не останутся без внимания - присылайте их на конкурс «Вкус Заполярья»! Нынешнее лето на Севере стало особенно привлекательным для фотохудожников. Белоснежная наледь среди свежей зеленой травы – что может быть привлекательнее для интересной работы?
Темы конкурса: Снежный мир; Человек в гармонии с природой; Мир в наших руках; Индустриализация; Хранители леса; Праздник солнца; Мир в отражениях.
Цель фотоконкурса – привлечь внимание к бескрайней красоте окружающей нас природы, к проблемам экологии окружающей среды, сохранению первозданности природных ресурсов, уникальности северного края.
Работы принимаются до 18 августа
Открытый фотоконкурс «Вкус Заполярья» посвящён 25-летию АО «Концерн Росэнергоатом» и Году экологии. В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие 18 лет. Подробности – в положении в социальных сетях: http://vk.com/kolaplant, http://vk.com/club46021842.