К 25-летию АО «Концерн Росэнергоатом» - конкурс эко-фотографий для жителей Мурманской области

Любите Северный край? Часто бываете на природе и много фотографируете? Пусть фотографии не останутся без внимания - присылайте их на конкурс «Вкус Заполярья»! Нынешнее лето на Севере стало особенно привлекательным для фотохудожников. Белоснежная наледь среди свежей зеленой травы – что может быть привлекательнее для интересной работы?

Темы конкурса: Снежный мир; Человек в гармонии с природой; Мир в наших руках; Индустриализация; Хранители леса; Праздник солнца; Мир в отражениях.

Цель фотоконкурса – привлечь внимание к бескрайней красоте окружающей нас природы, к проблемам экологии окружающей среды, сохранению первозданности природных ресурсов, уникальности северного края.

Работы принимаются до 18 августа 2017 г . по электронной почте konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru с пометкой «Фотоконкурс Вкус заполярья». Работа должна быть сделана не ранее января 2016 года и на территории Кольского полуострова. Теме Северного лета 2017 жюри уделит особое внимание.

Открытый фотоконкурс «Вкус Заполярья» посвящён 25-летию АО «Концерн Росэнергоатом» и Году экологии. В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие 18 лет. Подробности – в положении в социальных сетях: http://vk.com/kolaplant, http://vk.com/club46021842.