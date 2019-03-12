К 25-летию клуба «Лоскутное шитье» приурочена выставка в отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея

14 марта в отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Лоскуточки, лоскутки…». Гости увидят более 30 работ, выполненных в различных техниках лоскутного шитья. В экспозиции будут представлены панно, сумки, народные куклы и многое другое.

Выставка приурочена к 25-летию клуба «Лоскутное шитье». Руководитель клуба – Нина Ачина. Клуб объединяет мастериц разного возраста и профессий: медработников, педагогов, инженеров, экономистов, а также пенсионеров и домохозяек.

Мастерство лоскутниц, их фантазия и вкус, умение воплотить свои творческие замыслы можно увидеть на многочисленных творческих выставках: областных в художественном музее и передвижных в городах и поселках Кольского полуострова. Работы мурманских мастериц популярны на традиционном всероссийском фестивале «Лоскутная мозаика России» (г.Иваново), международном фестивале «Лоскутный стиль» (г.Санкт-Петербург), международном фестивале «Лоскутные узоры России» (г.Владимир).

Выставка «Лоскуточки, лоскутки…» будет работать по 14 апреля.