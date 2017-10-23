К 3 годам лишения свободы условно приговорена жительница Апатитов за причинение тяжкого вреда здоровью

Апатитским городским судом Мурманской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Марты Р., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов используемых в качестве оружия).

Судом установлено, что северянка в ходе распития спиртных напитков с потерпевшим на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, взяв на кухне нож, нанесла ему удар, причинив проникающее колото-резанное ранение грудной клетки.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств дела, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, женщина судом приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.