К 600-летию села в Варзуге будет построен Дом культуры. Сдача объекта планируется в декабре 2018 года. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила сегодня в Мурманской областной Думе в ходе отчёта о работе регионального правительства.



Кроме того, как отметила Марина Ковтун, начат капитальный ремонт здания бывшего Дома офицеров в Мурманске для размещения там театра кукол. Продолжается масштабная реконструкция областного драматического театра.



В прошлом году в 12 муниципальных учреждениях культуры Мурманской области проведены капитальные и текущие ремонты, приобретено оборудование. В их числе учреждения в отдаленных поселках: Африканде, Зареченске, Краснощелье, Лесозаводском. Завершен капитальный ремонт сельского Дома культуры в Междуречье и детской школы искусств в Мурмашах.



Одним из самых ярких событий в культурной жизни региона и бесценным даром губернатор Марина Ковтун назвала открытие на базе областного художественного музея Культурно-выставочного центра Русского музея. Он стал третьим в России после Казани и Ярославля.



«Этот проект, рассчитанный на долгосрочную перспективу, объединяет все направления сотрудничества Русского музея с областным художественным музеем в сфере выставочной, просветительской и образовательной деятельности. Работа проделана большая. Нам важно, чтобы как можно больше жителей региона смогли познакомиться с сокровищами русского искусства», – подчеркнула Марина Ковтун.



Ради этого открыт и «Виртуальный концертный зал» в областной филармонии – теперь жителям региона стали доступны интернет-трансляции выступлений ведущих творческих коллективов из концертного зала имени Чайковского.